Я нашел ошибку
Главные новости:
Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь
Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь
В пользу самарчанки взыскали моральный вред после ДТП
В пользу самарчанки взыскали моральный вред после ДТП
Четверть самарцев отправятся в путешествие на Новый год, чтобы лично вручить подарок родным
Четверть самарцев отправятся в путешествие на Новый год, чтобы лично вручить подарок родным
В Самаре в ТРК «Аврора Молл» состоится торжественное открытие детского города профессий «КидБург»
В Самаре в ТРК «Аврора Молл» состоится торжественное открытие детского города профессий «КидБург»
Более чем в 20 регионах России на фоне СВО отменили новогодние салюты
Более чем в 20 регионах России на фоне СВО отменили новогодние салюты
Правила перелета пассажиров с детьми в России изменили
Правила перелета пассажиров с детьми в России изменили
Тольяттиазот помог открыть центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья
Тольяттиазот помог открыть центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья
Полицейские проводят проверки елочных базаров в Самаре
Полицейские проводят проверки елочных базаров в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.33
EUR 98.58
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре откроется выставка Сергея Ключникова «Человек и дерево»
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Четверть самарцев отправятся в путешествие на Новый год, чтобы лично вручить подарок родным

20 декабря 2023 10:01
74
Четверть самарцев отправятся в путешествие на Новый год, чтобы лично вручить подарок родным

Интернет, 20 декабря 2023 года. 27% самарцев отправятся в другой город или страну, чтобы вручить подарок родным. Такие данные были получены по результатам опроса [1], проведенного сервисом Яндекс Путешествия. Почти треть (30%) респондентов из Самары будут добираться до пункта назначения на электричке, четверть (25%) поедет на поезде и столько же полетят на самолете. 12% выбирают для путешествия в новогодние праздники автобус, 8% - автомобиль.

Более половины (57%) самарцев планирует дарить своим близким новогодние подарки. Самыми популярными подарками у жителей Самары стали косметика и парфюмерия (44%), игрушки или настольные игры (30%), сладости (26%) и угощения к новогоднему столу (25%).

Большинство опрошенных (35%) самарцев собираются потратить на подарки родным на Новый год от 30 000 до 50 000 рублей, а 16% — до 5 000 рублей.

Чуть меньше половины (41%) опрошенных из Самары стараются сделать сюрприз, а каждый пятый спрашивает заранее, что хочет получить в подарок его близкий. Столько же самарцев уверены, что отлично знают вкусы своих родных, поэтому дополнительно не уточняют. 18% респондентов дарят деньги, чтобы точно не ошибиться с выбором.

Самым худшим подарком каждый пятый самарец считает носки. Еще в список нежелательных сувениров попали новогодние сувениры (10%) и баночки с огурцами и другие соленья (9%).

Самыми желаемым подарком на Новый год самарские респонденты назвали деньги (20%) и сладости (19%).

Самарцы рассказали, что в их регионе принято дарить символы года (27%) и конфеты (19%).

1 - Репрезентативный опрос проведен в декабре 2023 года среди 4200 граждан старше 18 лет в РФ

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В большинстве самарских семей Дедов Морозов сыграет папа
20 декабря 2023, 09:10
В большинстве самарских семей Дедов Морозов сыграет папа
Почти в каждой десятой семье (8%) Деда Мороза сыграет бабушка, мама, тётя или сестра. Общество
17
В среднем россияне намерены потратить на празднование Нового года 54 067 рублей
19 декабря 2023, 12:59
В среднем россияне намерены потратить на празднование Нового года 54 067 рублей
Планируемые расходы россиян на новогодние праздники резко выросли. Общество
471
На новогоднюю премию не рассчитывают 45% жителей Поволжья
19 декабря 2023, 09:20
На новогоднюю премию не рассчитывают 45% жителей Поволжья
14% жителей ПФО получат годовые премии в полном объеме. Общество
294
В центре внимания
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.
19 декабря 2023  23:37
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
482
На встрече с Президентом молодые люди смогли поделиться полученным опытом и высказать предложения по усилению направлений обучения молодых специалистов.
19 декабря 2023  15:15
Победители чемпионата «Профессионалы» из Самарской области встретились с Президентом России
534
В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.
19 декабря 2023  14:32
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном в 2023 году заседании Самарской Губернской Думы
588
с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
19 декабря 2023  14:01
С 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
610
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
19 декабря 2023  12:50
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
817
Весь список