Четверть самарцев отправятся в путешествие на Новый год, чтобы лично вручить подарок родным

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Интернет, 20 декабря 2023 года. 27% самарцев отправятся в другой город или страну, чтобы вручить подарок родным. Такие данные были получены по результатам опроса [1], проведенного сервисом Яндекс Путешествия. Почти треть (30%) респондентов из Самары будут добираться до пункта назначения на электричке, четверть (25%) поедет на поезде и столько же полетят на самолете. 12% выбирают для путешествия в новогодние праздники автобус, 8% - автомобиль.

Более половины (57%) самарцев планирует дарить своим близким новогодние подарки. Самыми популярными подарками у жителей Самары стали косметика и парфюмерия (44%), игрушки или настольные игры (30%), сладости (26%) и угощения к новогоднему столу (25%).

Большинство опрошенных (35%) самарцев собираются потратить на подарки родным на Новый год от 30 000 до 50 000 рублей, а 16% — до 5 000 рублей.

Чуть меньше половины (41%) опрошенных из Самары стараются сделать сюрприз, а каждый пятый спрашивает заранее, что хочет получить в подарок его близкий. Столько же самарцев уверены, что отлично знают вкусы своих родных, поэтому дополнительно не уточняют. 18% респондентов дарят деньги, чтобы точно не ошибиться с выбором.

Самым худшим подарком каждый пятый самарец считает носки. Еще в список нежелательных сувениров попали новогодние сувениры (10%) и баночки с огурцами и другие соленья (9%).

Самыми желаемым подарком на Новый год самарские респонденты назвали деньги (20%) и сладости (19%).

Самарцы рассказали, что в их регионе принято дарить символы года (27%) и конфеты (19%).

1 - Репрезентативный опрос проведен в декабре 2023 года среди 4200 граждан старше 18 лет в РФ