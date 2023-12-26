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Четверть самарцев активно общаются с коллегами в новогодние праздники

26 декабря 2023 20:54
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Четверть самарцев активно общаются с коллегами в новогодние праздники

Эксперты Авито Работы провели опрос 2 000 россиян и выяснили, что четверть (25%) из них активно поддерживают и самостоятельно инициируют общение с коллегами в праздничные дни и выходные. Еще 42% отметили, что коммуницируют с коллегами вне работы время от времени.

Самыми дружелюбными и активными сотрудниками оказались специалисты в возрасте 18-24 лет (37%). В этом же аспекте можно отметить жителей Приволжского федерального округа (28%).

Только 10% работающих респондентов принципиально не общаются с коллегами в новогодние праздники и выходные. Об этом чаще всего заявляли специалисты 45-54 лет (14%) и жители Санкт-Петербурга (21%).

Эксперты также узнали, как именно россияне предпочитают поздравлять коллег и близких с Новым годом. По результатам опроса, в 83% случаев респонденты отправляют готовые текстовые поздравления. 43% используют открытки в мессенджерах и видеопоздравления, а 40% пересылают красивые тексты. Только 13% опрошенных в честь Нового года предпочитают писать индивидуальные сообщения (8%) и звонить (5%) для персональных поздравлений.

Теги: Опрос

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