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Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара

5 апреля 2022 13:38
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Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян следит за ситуацией на валютном рынке – 64% по данным за март. Об этом сообщается на сайте организации.

Примерно каждый четвертый россиянин (24%) регулярно следит за курсом доллара по отношению к рублю, 40% делают это время от времени, а 36% не отслеживают эти изменения.

В то же время респонденты отметили, что предпочитают хранить сбережения в рублях на банковских вкладах (30%) или в виде наличных (18%).

Большинство россиян заявили, что знают о новых правилах валютного регулирования в России (59%). При этом каждый пятый (19%) слышал о введенном Центробанком временном порядке операций с наличной валютой, 40% что-то слышали о нем, столько же (40%) впервые об этом узнали во время опроса.

Подавляющее большинство опрошенных (80%) выразили уверенность, что новый порядок операций с наличной валютой не отразится на их жизни. Так или иначе изменения затронут 15% россиян и членов их семей, среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга их оказалось больше – 31%, пишет ОСН.

Теги: Опрос

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