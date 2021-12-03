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Черное солнце взойдет над Самарской областью 4 декабря

3 декабря 2021 10:43
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Черное солнце взойдет над Самарской областью 4 декабря

Над Самарской областью взойдет «Черное» солнце. Именно так в древности люди называли полное солнечное затмение.

В это время следовало плотно задернуть шторы на окнах или закрыть ставни. По поверьям, так «демонический свет» не мог проникнуть в дом.

Сейчас, безусловно, полное солнечное затмение не вызывает страха у людей.

Полное солнечное затмение в 2021 году наступит 4 декабря. Правда, оно будет совсем не долгим – всего 1 минуту 54 секунды. А наступит в 10:34 по московскому времени (в 11:34 по Самаре).

А еще жители Самарской области могут наблюдать в небе комету Леонарда. На минимальном расстоянии от Солнца она пройдет 3 декабря, сообщает ГТРК Самара. 

Фото: pixabay.com

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