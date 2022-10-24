Чем Карта жителя Самарской области отличается от обычной банковской карты и от социальной

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Чем Карта жителя отличается от обычной банковской карты и от социальной?



Карта жителя Самарской области включает в себя как банковскую карту, так и транспортную. А для льготной категории граждан ещё и социальную!



Карта жителя включает в себя программу лояльности, в которой участвуют уже более 150 партнёров. Соответственно, есть возможность получить выгоду при приобретении товаров и услуг!



У Карты жителя есть свой портал и мобильное приложение, где публикуются новости и мероприятия региона, а также есть социальные сервисы.



Можно использовать Карту жителя Самарской области как замену полиса ОМС в лечебных учреждениях региона.