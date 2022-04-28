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Чаще всего зарплату «в конверте» получают сотрудники сферы услуг, строительства и продаж

28 апреля 2022 12:41
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чаще всего зарплату «в конверте» получают сотрудники сферы услуг, строительства и продаж

Исследовательский центр Зарплаты.ру узнал, одобряют ли самарцы зарплату «в конверте» и сотрудникам каких сфер платят неофициально.

 

Опрос проводили среди 1780 жителей страны – в том числе и из Самарской области. Исследование показало, что больше половины опрошенных (58%) не одобряют неофициальную зарплату. Для 40% из них основная причина – меньшая сумма пенсионных накоплений. Отрицательно смотрят на возможные задержки или изменение размера дохода 36% опрошенных, 24% не нравится, что работодатель не платит налоги.

Те, кто одобряет получение заработка «в конверте», в основном делают это из-за слишком высоких налогов – 46% и низкой зарплаты – 39%.

Основная часть прошедших опрос получает зарплату официально. Частично неофициально зарабатывают 23% респондентов, полностью неофициально – 6%. При этом зарабатывать больше на 20%, но получать основную часть денег «в конверте» согласились бы 40% опрошенных, отказались бы 35%, остальные затруднились с ответом.

По мнению опрошенных, чаще всего неофициальную зарплату получают сотрудники продаж – 21%, сферы услуг – 16%, в строительстве – 14%, рабочий персонал – 12%, розничной торговле – 10%. Кроме того, 34% участников опроса считают, что количество получающих зарплату «в конверте» стало больше  этой весной.

Теги: Опрос

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