Чаще всего родители хотят знать, какими талантами и способностями обладают их дети

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СК «Росгосстрах Жизнь» проанализировала статистические данные по договорам НСЖ с генетическими сервисами для детей, и выяснила, что большинство родителей (62%) хотят знать, какими талантами и способностями обладают их дети, а 38% желают выяснить спортивные наклонности.

Более половины родителей (55%) стремятся уже с раннего возраста ребенка (от 1 года до 7 лет) узнать его генетическую предрасположенность к тем или иным способностям, в том числе спортивным, при этом интересно, что чаще это делают родители девочек (79%).

Половина тех, кто оформил программы с генетическими чекапами на детей – жители Москвы и Московской области, около 10% - Пермского края, 7% - Республики Коми, по 5% - Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Вологодской и Кировской областей.

Сделать анализ совершенно просто, безболезненно и быстро. В удобное время курьер привезет пробирку для сбора биоматериала (слюны). А результаты исследования появятся в личном кабинете клиента.