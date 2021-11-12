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Чаще всего конфликтуют из-за финансов в парах, где женщина зарабатывает больше мужчины

12 ноября 2021 10:46
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Чаще всего конфликтуют из-за финансов в парах, где женщина зарабатывает больше мужчины

Меньше всего конфликтов из-за денег в парах, где мужчина и женщина зарабатывают примерно одинаково.

В большинстве российских пар добытчиком является мужчина: об этом рассказали 48% представителей сильного пола и 53% женщин. Лишь 17% мужчин и 19% женщин зарабатывают примерно одинаково. Именно в таких парах конфликты из-за денег случаются реже всего (о них говорил лишь каждый четвертый мужчина и 26% женщин).

Чаще всего же ссоры из-за финансов — там, где женщина зарабатывает больше своего мужчины: наличие подобных разногласий подтвердили 38% женщин и 43% мужчин из таких пар. Когда роль основного добытчика выполняет мужчина, конфликтов меньше: о них рассказали 32% сильного пола и 28% представительных прекрасной половины человечества.

Инициатором конфликтов из-за денег в парах, где больший вклад в общий бюджет приносит женщина, чаще всего она же и становится: в этом признались 52% женщин-добытчиц. В свою очередь, 65% мужчин, зарабатывающих меньше второй половины, обвинили своих женщин в разжигании ссор. Мужчины, независимо от своего вклада в семейный бюджет, вообще чаще всего винят в ссорах из-за денег женщин. И последние признают этот факт: не только в парах, где женщина зарабатывает больше мужчины, но и там, где оба получают одинаково, именно женщина чаще всего инициирует конфликты из-за денег (52 и 41% соответственно). Россиянки, зарабатывающие меньше своих вторых половин, одинаково часто называют зачинщиками ссор и себя, и своего мужчину (32 и 31%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 россиян, состоящих в браке или отношениях.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 589
Время проведения: 18 октября — 9 ноября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в браке или отношениях
Размер выборки: 3000 респондентов

Теги: Опрос

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