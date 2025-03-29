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Чапаевские кинодокументалисты снимают фильм на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив

29 марта 2025 14:40
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Три жизни храма. Через рассказ о храме, его возрождении авторы показывают важность духовно-нравственных ценностей.

Проект «Художественно-документальный фильм «Город, Храм, Архитектор: точка отсчета» направлен на популяризацию истории создания и жизни уникального храма преподобного Сергия Радонежского в Чапаевске. Церковь построили в начале прошлого столетия, в 1995 году ее признали памятником архитектуры федерального значения. Храм возник по указу великого князя Сергея Александровича Романова по проекту городского архитектора Д. А. Вернера в стиле модернизма при строительстве градообразующего порохового завода и неразрывно связан с историей Чапаевска.

В основу проекта легли социологические опросы. Краеведы и социологи Чапаевска отмечают, что многие жители города называют этот храм самым важным местом в городе, а вот имя его архитектора знают менее половины опрашиваемых горожан.

Через рассказ о храме, его возрождении авторы показывают важность духовно-нравственных ценностей. В фильме используются материалы городских архивов и архива Самарской епархии, интервью со священниками - нашими современниками, а также краеведами и культуроведами. Привлечь к работе профессиональную студию, организовать конкурс концепций фильма среди киностудий, обеспечить поездки в киноэкспедиции - все это стало возможным благодаря грантовой поддержки ПФКИ.

Еще одна из задач проекта - через кинодокумент познакомить жителей Чапаевска с деятельностью архитектора Д. А. Вернера, чье имя привычно ассоциируется в городе лишь со строительством храма преподобного Сергия Радонежского. Хотя Д.А. Вернер одинаково успешно работал как с храмовыми, так и с жилыми постройками, проявлял себя в разных архитектурных стилях и оказал значительное влияние на архитектурную практику своих современников.

Презентация фильма состоится на праздновании Дня города в сентябре 2025 года в местном кинотеатре.

 

Фото:   минкульт СО

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