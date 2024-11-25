C теплом и любовью: «Единая Россия» поздравила жительниц региона с Днём матери

Накануне праздника в Штабе общественной поддержки «Единой России» поздравили женщин, чьи дети признаны самыми активными молодогвардейцами региона.

Мама – первое слово в каждой судьбе, и чтобы судьба была счастливой, женщина не только защищает своих детей от проблем, но и учит их быть сильными, а силу направить исключительно на добрые дела.

Именно такие мамы – прекрасные самарчанки, представители каждого городского района – собрались в штабе за чайным столом, который с любовью накрыли их дети – активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Молодёжь партии всегда в числе первых оказывается там, где она всего нужнее: самарские ребята активно участвуют в партийных проектах, едут волонтёрами в новые регионы и в места стихийных бедствий, собирают и сопровождают гуманитарные конвои, оказывают помощь семьям участников СВО и самим бойцам, которые находятся на лечении в областном госпитале ветеранов войн. Активной жизненной позицией они обязаны в первую очередь родителям и главному учителю – маме. Об этом напомнил поздравляя женщин с праздником, депутат Самарской губернской думы, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер: «Именно мать даёт многое из того, что потом помогает детям стать сильнее. И я абсолютно уверен, что через несколько лет ваши сыновья и дочери ярко засияют на политическом небосклоне – ведь они не боятся браться за сложные задачи и трудные дела, а это колоссальный опыт».

Роман Балтер вручил каждой матери благодарность за образцовое воспитание детей.

«Приятно слышать тёплые слова в свой адрес, – отметила Наталья Анатольевна Ганина. – Каждая мать хочет, чтобы её ребёнок был счастлив и успешен, и каждая из нас достойна слов поддержки. Своим ребёнком горжусь, а всем женщинам желаю материнской радости».

Теплые эмоций добавили встрече праздничный торт и фото на память, чтобы и спустя годы оно напоминало о силе материнской любви.

Напомним, что самарское региональное отделение МГЕР насчитывает сегодня 1160 активистов. С февраля 2022 года молодогвардейцы сосредоточились на выполнении задач гуманитарной миссии партии на Донбассе и в новых регионах.

«Поздравляю всех вас, кто носит гордое имя – МАМА! Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды и дарит надежду!», - сенатор от Самарской области, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина в канун Дня матери поздравила новоиспечённых мам в родильном отделении Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова.

«Словно только вчера вышла с дежурства. Руки как будто сами начали повторять все движения акушерки. Такие знания и практика – на всю жизнь, - поделилась своими воспоминания из практики врача акушера-гинеколога М.Г. Сидухина. - Испытала огромную радость за этих женщин, которые стали гордыми обладательницами важного звания матери».

Сенатор посетила послеродовые палаты, где пообщалась с роженицами, среди которых была супруга участника СВО. Передала им фруктовые наборы и пожелала счастливого материнства. Марина Сидухина оценила качество ремонта и оборудования в родовом отделении больницы и поблагодарила коллектив отделения за важный труд.