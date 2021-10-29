C 3 по 7 ноября пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»

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«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дню народного Единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испанский.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта: www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

— 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

— 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

— 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.

После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

В Самарской области за время проведения Диктанта более 70 тысяч человек смогли проверить свою этнокультурную грамотность. В 2020 году к Акции присоединились 63 831 жителей губернии.

В 2020 году из 85 субъектов Российской Федерации Самарская область заняла 6 место в рейтинге по количеству участников Диктанта. К Акции присоединились депутаты, главы муниципальных образований, ректоры, руководители и активисты общественных объединений, преподаватели, студенты, школьники. Акция была поддержана Региональным исполнительным комитетом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Самарской области организатором Диктанта является департамент внутренней политики Самарской области.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте.

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