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Телеведущую и бывшую участницу "Дома-2" Алену Водонаеву экстренно госпитализировали. Об этом она рассказала в сторис в инстаграме, передает РИА Новости.

"Меня увозят в больницу. Не теряйте меня", — написала она.

В следующих сторис Водонаева подробно рассказала, что с ней случилось. По словам телеведущей, сначала она не могла говорить, у нее западал язык и была невнятная речь. Водонаева заверила, что сейчас с ней все хорошо.

"Меня будут обследовать, за мной уже приехали", — уточнила она.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова