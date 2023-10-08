Бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин скончался в Москве в возрасте 36 лет

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Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина

Причиной смерти клавишника «Руки вверх» могла стать сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность могла стать причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина, который скончался в Москве в возрасте 36 лет, пишут "Известия".

Вместе с этим экспертизы еще проводятся, сказали ТАСС в экстренных службах.

Тело музыканта обнаружил его отец 5 октября в квартире на Ельнинской улице. Он рассказал правоохранителям, что у сына были проблемы с алкоголем.

Капырин несколько лет гастролировал с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии.

Фото: ru.freepik.com