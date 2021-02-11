Бывших самарских губернаторов могут лишить транспортных привилегий

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С такой инициативой выступил депутат Михаил Матвеев.

В Самарской губернской думе предложили отменить транспортные льготы для бывших губернаторов региона. Согласно нормам, которые были введены Николаем Меркушкиным в 2017 году, бывшие главы самарского региона имели право на пользование транспортом (в том числе самолеты), а также обслуживание в VIP-залах вокзалов и аэропортов, за счет областного бюджета.

- Внëс законопроект об отмене льгот на транспортное обслуживание бывших губернаторов за пределами Самарской области. Сейчас бывшие губернаторы за счёт самарского бюджета оплачивают транспорт, вип-залы и тому подобное в любой точке России, а может и мира, - написал в своем микроблоге Михаил Матвеев.

Депутат Михаил Матвеев выступил с инициативой ввести некоторые поправки в данные гарантии. Так, депутат предлагает установить транспортное обслуживание экс-губернаторов только территории Самарской области, а также отменить возмещение расходов по пользованию VIP-залами морских вокзалов и портов.

По словам Матвеева, такие изменения помогут в дальнейшем высвободить дополнительные финансовые средства для общей экономики Самарской области, в том числе для адресной поддержки местных жителей, пишет Самара-КП.