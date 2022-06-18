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Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022: рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании, сообщает РИА Новости.

На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин с десятью тысячами упоминаний. Тройку лидеров замыкает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, получивший 8,7 тысячи упоминаний.

Глава ЦБ заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков с восемью тысячами упоминаний в социальных медиа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась на седьмом месте — у нее 6,8 тысячи упоминаний.

"Единственной роботизированной персоной форума стала Дуняша. Отсутствие "души" не помешало электронной буфетчице общаться, угощать гостей ПМЭФ-2022 мороженым и заодно стать настоящей звездой форума: у Дуняши пятое место рейтинга и более семи тысяч упоминаний", — отмечают авторы исследования.

Министр финансов Антон Силуанов, традиционный спикер ПМЭФ, оказался на восьмой строчке рейтинга, получив 6,4 тысячи упоминаний. Замыкает десятку глава Сбербанка Герман Греф с 4,5 тысячи упоминаний.

Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ. Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.

Для расчета рейтинга было проанализировано более 240 миллионов публичных сообщений русскоязычных социальных медиа в период с 15 по 17 июня. Данные включают сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, "Дзен", Rutube, Youtube, Instagram*, Facebook* , TikTok, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, комментарии к новостным статьям и другие источники.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: Brand Analytics/РИА Новости