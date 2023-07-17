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Боясь испортить отношения с арендодателем, молодая самарчанка пошла на мошенничество

17 июля 2023 13:05
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Боясь испортить отношения с арендодателем, молодая самарчанка пошла на мошенничество

Свою вину обвиняемая признала, ущерб возместила в полном объеме.

В отдел полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился руководитель кредитной компании и сообщил, что одна из клиенток не исполняет обязательства по кредитному договору. Причиненный ущерб заявитель оценил в 15 тысяч рублей. Отделом дознания по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изучили представленные финансовой организацией документы на выданную суду, установили личность заемщицы – жительницы губернии 2004 года рождения, задержали ее по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что неофициально работает администратором в одном из заведений города. Вспомнив о приближающейся дате оплаты арендной платы за съем жилья, решила найти недостающую сумму. Находясь дома, она установила на свой телефон приложение микрофинансовой организации. Заранее зная, что выплачивать кредит не будет, девушка направила заявку на получение займа, по итогам рассмотрения которой на ее банковскую карту были перечислены денежные средства в размере 15 000 рублей.

Материальный ущерб организации, подозреваемая возместила в ходе предварительного следствия в полном объеме.

Теги: Мошенники

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