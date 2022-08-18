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Трудовые отношения чаще всего строятся на доверии: большинство трудоустроенных самарцев доверяет работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей — своей команде, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Своим коллегам в той или иной степени доверяют 71% самарцев, компании-работодателю — 70% опрошенных, руководителям — 65%. Интересно, что сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчиненным: в общей сложности в них не сомневаются 82%.



И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин.



Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.



Самарцы, зарабатывающие свыше 80 тыс. руб. в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а те, чей доход не превышает 50 тыс. руб., — своей компании.



Опрос проводился с 15 по 17 августа 2022 года.

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