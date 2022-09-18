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Большинство самарцев— за то, чтобы награждать матерей-героинь

18 сентября 2022 10:53
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большинство самарцев— за то, чтобы награждать матерей-героинь

Восстановление звания «Мать-героиня» поддерживает большинство самарцев, а вот насчет запрета пропаганды идей чайлдфри в обществе нет единого мнения. При этом противниками обеих инициатив чаще всего являются респонденты в возрасте до 34 лет. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

 

В России восстановлено звание «Мать-героиня»: согласно указу Владимира Путина, оно будет присуждаться гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей — граждан России. Большинство самарцев (63%) поддерживает это решение: по их мнению, столь тяжелый материнский труд обязательно должен вознаграждаться и поощряться. При этом в комментариях многие предлагают снизить планку до 5 детей: «Это фантастическая редкость и огромная работа». Возражают против восстановления звания «Мать-героиня» 16% опрошенных.

Сторонников новой меры по защите материнства и детства больше среди мужчин, чем среди женщин (71% против 61%). Респонденты, уже имеющие детей, одобряют указ президента чаще бездетных (73% против 48%). Реже всего поддерживают восстановление звания «Мать-героиня» опрошенные в возрасте до 34 лет (47%).

Общественную дискуссию вызвал и законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних, внесенный недавно в Госдуму. По данным SuperJob, его одобряет 41% самарцев. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: «А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?»; «Такая идеология повлечет за собой гибель цивилизации». Напротив, каждый третий (33%) не согласен с запретом: респонденты апеллируют к тому, что рождение (или нерождение) детей — это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан.

К запрету продвижения идей чайлдфри самарцы, имеющие детей, призывают чаще бездетных (53% против 38%). Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин (39% против 30%). Реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый (25%).

Время проведения: 15—16 сентября 2022 года

 
Теги: Опрос

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