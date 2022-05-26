Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы

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Опрос проводили среди 1910 работающих жителей страны в возрасте 18-22 лет – в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, больше половины респондентов (53%) ходят в отпуск раз в полгода и чаще, один раз в год отдыхают 41% опрошенных, а один раз в два года и реже – 6%. Чаще всего участники опроса уходят в отпуск на 8-14 дней (46%) и 15-28 дней (39%), реже отдыхают более 28 дней (11%) и не более 7 дней (4%).

Согласно результатам опроса, во время отпуска респонденты просматривают рабочую почту (28%) и следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами и обсуждают рабочие дела (32%). При этом полностью исчезают на несколько дней 12% опрошенных, игнорируют звонки с работы – 10%, не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах – 7%, отключают личный телефон – 5%.

Опрошенные говорят, что во время отпуска им приходилось: