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Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы

26 мая 2022 12:18
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Большинство самарцев в отпуске просматривают почту и решают с коллегами рабочие вопросы

Опрос проводили среди 1910 работающих жителей страны в возрасте 18-22 лет – в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, больше половины респондентов (53%) ходят в отпуск раз в полгода и чаще, один раз в год отдыхают 41% опрошенных, а один раз в два года и реже – 6%. Чаще всего участники опроса уходят в отпуск на 8-14 дней (46%) и 15-28 дней (39%), реже отдыхают более 28 дней (11%) и не более 7 дней (4%).

Согласно результатам опроса, во время отпуска респонденты просматривают рабочую почту (28%) и следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами и обсуждают рабочие дела (32%). При этом полностью исчезают на несколько дней 12% опрошенных, игнорируют звонки с работы – 10%, не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах – 7%, отключают личный телефон – 5%.

Опрошенные говорят, что во время отпуска им приходилось:

  • консультировать коллег по рабочим вопросам – 30%;
  • отвечать на телефонные звонки или почту по рабочим вопросам – 27%;
  • приходить на работу для решения срочных рабочих вопросов – 11%;
  • выполнять рабочие обязанности, находясь на отдыхе или дома – 9%;
  • полностью прерывать отпуск и возвращаться на работу – 7%;
  • ничего из вышеперечисленного не делали – 16%. 
Теги: Опрос

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