большинство самарцев поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным

152

Все больше самарцев хочет, чтобы 31 декабря официально стало выходным днем: по сравнению с прошлым годом число сторонников этой идеи выросло до 89%. В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения города.

89% респондентов из Самары поддерживает инициативу Госдумы сделать 31 декабря выходным днем. Лишь 6% горожан высказались против. При этом, по сравнению с прошлым годом, самарцев, которые хотят сделать предновогодний день нерабочим, стало больше на 2%.

31 декабря может стать постоянным нерабочим днем по всей России: по данным СМИ, Госдума скоро рассмотрит соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ. Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». Против выступают 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.



Сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным: если среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — 81%.



Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%). Чуть менее популярна это идея в Красноярске, Перми и Нижнем Новгороде, но и здесь количество ее сторонников составляет подавляющее большинство (по 81%).



По сравнению с прошлым годом, сторонников объявления 31 декабря постоянным нерабочим днем стало чуть больше (+2 процентных пункта). Рост «пропраздничных» настроений зафиксирован практически во всех городах-миллионниках. Больше всего же уровень одобрения поднялся в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

