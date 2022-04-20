Большинство самарцев планируют подрабатывать на майские праздники

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос, сколько респондентов подрабатывать на майские праздники и сколько рассчитывают заработать.

Опрос проводили среди 1840 жителей страны – в том числе и из Самарской области. Как показало исследование, 59% респондентов собираются подрабатывать на майских праздниках. Среди вакансий респонденты отметили: курьер – 9%, работник колл-центра – 8%, продавец – 7%, комплектовщик товаров – 6%, кассир – 6%, фотограф –5%, таксист, актер/аниматор – по 4%, бухгалтер, няня, промоутер – по 2%, грузчик, догситтер, работник на базе отдыха – по 1%.

Больше четверти (25%) опрошенных планируют подрабатывать, так как размер основной зарплаты небольшой. 23% ради материальной подстраховки, для 16% респондентов подработка – это хобби, а еще для 10% – возможность накопить деньги. Также участники опроса берут подработку в выходные потому, что желают быстрее закрыть кредиты – 9%, рассчитаться с другими долгами – 5%, а 3% респондентов просто не хотят оставаться дома в длинные выходные.

Часть опрошенных планирует подрабатывать все праздничные дни – 22%, два-три дня – 10%, остальные будут работать столько, сколько получится. За майские праздники большинство респондентов – 43% –- планирует заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 26% опрошенных ожидают получить до 5 тысяч рублей, около 15 тысяч рублей – 3% и более 15 тысяч рублей за подработку в выходные ожидают получить 12% участников опроса.