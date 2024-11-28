Большинство самарцев одобряют длительный отдых в новогодние праздники

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В 2025 году новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Большинство горожан одобряют длительный отдых в новогодние праздники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

55% самарцев довольны тем, что будут отдыхать на Новый год 11 дней, 15% — считают каникулы слишком длинными, для 19% не имеет значения, как долго продлится новогодний отдых.



Тем, что каникулы будут долгими, больше довольны женщины, чем мужчины. Горожанам до 35 лет 11 дней отдыха нравятся больше, чем тем, кто старше (67% против 50% среди опрошенных старше 45 лет). Продолжительный отдых чаще одобряют те, у кого нет детей.



Время проведения: 12—27 ноября 2024 года