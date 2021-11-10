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Большинство самарцев не сократили посещение людных мест во время локдауна

10 ноября 2021 12:47
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Большинство самарцев не сократили посещение людных мест во время локдауна

Об этом говорят результаты опроса жителей города, проведенного сервиса городской мобильности Ситимобил, каршеринга Ситидрайв и ResearchMe. По данным исследования, порядка 80% самарцев в период локдауна остались дома и не покидали пределы Самары, 15% — съездили на дачу или в другой город.

При этом ограничивать общение и как-то менять привычный образ жизни, судя по всему, сочла необходимым меньшая часть респондентов. Лишь 39% опрошенных отметили, что посещение людных мест сократили или свели к минимуму.

Многие, напротив, решили больше гулять и дышать свежим воздухом – об этом сообщило 16% респондентов. Что, в общем не удивительно, 30% опрошенных отметили, что у них стало много свободного времени.

В исследовании также отмечается, что самарцы стали чаще пользоваться сервисами доставки. Об этом им сообщили порядка 20% опрошенных, пишет Обозрение.

Из них 5% вовсе перестали ходить за покупками в период нерабочих дней самостоятельно, и пользовались сервисами, чтобы сократить количество социальных контактов.

В «Ситимобил» в целом отмечают резкий рост спроса на услуги доставки, как из продовольственных и непродовольственных магазинов, так и еды из ресторанов и кафе. По данным сервиса, число таковых увеличилось на 40% в сравнении с предшествующими локдауну показателями.

Теги: Опрос

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