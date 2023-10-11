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Большинство самарцев не любят траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ

11 октября 2023 13:52
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Большинство самарцев не любят траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ

В октябре 2023 года эксперты Авито Работы изучили статьи затрат самарцев. Согласно опросу, больше половины (58%) респондентов находят неприятными траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ. Легче всего ответившие переносят расходы за обучение детей (3%).

Специалисты Авито Работы проанализировали отношение респондентов из Самары к 20 основным категориям трат и выяснили, что самыми нелюбимыми расходами опрошенных оказались оплата услуг ЖКХ и коммунальные платежи (58%), ремонт и бытовые услуги (28%), покупка лекарств и оплата медицинских услуг (27%), ипотека/кредит (20%), а также аренда жилья (18%).

Стоит отметить, что у работающих респондентов из Самары оплата коммунальных услуг и ЖКХ является также и самой крупной статьей расходов. Так, 42% отметили, что значительная часть дохода идет именно на оплату коммунальных услуг. Многие самарцы тратят большую часть зарплаты на продукты питания (25%), ипотеку/кредит (21%), а также крупные покупки: технику, мебель, отпуск и т.д (19%), обслуживание личного автомобиля (16%), а также на лекарства и медицину (12%).

Отношение к расходам сильно различается в зависимости от места проживания. Например, жители Самары (58%), Челябинска (53%) и Уфы (52%) больше других не любят тратить средства на оплату коммунальных услуг, а в Москве этот вопрос волнует только 39% респондентов. Расходовать бюджет на крупные покупки не нравится жителям Воронежа (16% против 8% по стране). В Екатеринбурге респондентам неприятны транспортные издержки (16% против 8% по стране), а казанцы считают лишними свои траты на рестораны и развлечения (13% против 5% по стране).

Интересно, что мужчин в целом затраты волнуют меньше, чем женщин. Так, коммунальные платежи не нравятся только 39% мужчинам против 45% женщин, а ипотека и кредит — 26% против 31%.

Основные статьи расходов значительно коррелируются в зависимости от возраста россиян. Например, молодежь в возрасте 18-24 лет больше других тратит на интернет и мобильную связь (15%), а также транспорт (15%). В то время как основные материальные потребности опрошенных 35-44 лет скорее бытовые: ипотека и кредит (33%), лекарства и медицина (18%).

Теги: Опрос

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