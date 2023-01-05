Большинство самарцев не доверяет рекламе

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Топ-5 знаменитостей, рекламе с которыми больше всего доверяют, — Нагиев, Хабенский, Маликов, Гагарина и Безруков. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

65% самарцев не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (14%). Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 16% против 12% соответственно.



В топ-5 самых популярных рекламных роликов со знаменитостями, которым доверяют россияне, вошли реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и Совкомбанка с Сергеем Безруковым. Россияне также прониклись доверием к рекламе ВТБ с Николаем Дроздовым, Gloria Jeans c Клавой Кокой, Мегафона с Азаматом Мусагалиевым, Zenden c Сергеем Жуковым и Яндекс.Маркета с Бастой.



Время проведения: 1—18 ноября 2022 года