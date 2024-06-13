Большинство самарцев готовы заранее откладывать деньги для обеспечения себя после выхода на пенсию

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Авито Работа опросила 10 000 россиян, чтобы узнать, как они предпочитают накапливать сбережения. Исследование показало, что 61% опрошенных, не являющихся пенсионерами, готовы заранее откладывать деньги, на которые они будут жить после выхода на пенсию. При этом 60% россиян не слышали о программе долгосрочный сбережений (ПДС). Это добровольная программа действует с 1 января текущего года и позволяет гражданам России накопить сбережения путем перечисления взносов в негосударственные пенсионные фонды. НПФ в свою очередь инвестируют эти деньги и осуществляют выплаты вкладчикам при наступлении предусмотренных оснований.

Только 15% опрошенных россиян отметили, что уже знают про ПДС, 26% — что-то слышали, 36% не знают, но хотели бы узнать подробнее, а 24% не знают и не интересуются этой темой. Интересно, что чаще других возрастных групп осведомлены о программе молодые россияне 18-24 лет (18%). Чаще других возрастных групп что-то слышали о программе 31% респондентов в возрасте старше 65 лет и столько же — от 55 до 64 лет, а также 29% россиян от 45 до 54 лет.

30% опрошенных россиян отметили, что хотели бы вступить в программу ПДС, среди них больше мужчин (31% против 29% женщин) и респондентов в возрасте 18-24 лет (37%), 25-34 лет (37%) и 35-44 лет (33%).

Среди тех респондентов, которые еще не вышли на пенсию, 25% согласны с тем, что смогут накопить на пенсию, которая обеспечивала бы им привычный уровень потребления. Однако в среднем россияне оценивают свое согласие с утверждением на 5 из 10, причем молодежь оказалась более оптимистичной — эта оценка у молодых респондентов 18-24 лет выше, чем у других (около 6 баллов из 10).

Значительная часть (41%) россиян, которые еще не вышли на пенсию, считают, что формировать финансовую подушку надо более, чем за 15 лет до наступления пенсии. Копить на финансовую подушку за 10 лет до пенсии считают оптимальным 15% участников опроса, за 15 лет — 14% опрошенных.

При этом, согласно результатам опроса, россияне в основном предпочитают низкорисковые инструменты для получения пассивного дохода. Так, 48% опрошенных считают, что вклад в банке — наиболее предпочтительный способ получения пассивного дохода. Такое мнение чаще разделяют респонденты старшего возраста — 65+ лет (63%), 55-64 года (57%), 45-54 года (51%).

31% респондентов предпочли бы сдавать в аренду недвижимость, автомобиль и технику. Такой способ отметили 37% респондентов в возрасте 25-34 лет и 35% — в возрасте от 35 до 44 лет.

Открытие собственного бизнеса или приобретение доли в бизнесе как способ получать пассивный доход рассматривают 23% россиян. Чаще это молодежь 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (28%).

Покупку ценных бумаг и криптовалюты предпочитают соответственно 20% и 9% респондентов. Из назвавших эти способы оказалось 23% молодых россиян от 18 до 24 лет, которые собираются покупать ценные бумаги, и 16% россиян такого же возраста, предпочитающих купить криптовалюту.