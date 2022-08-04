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Большинство самарцев берут лучшие вещи и украшения на отдых

4 августа 2022 13:25
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большинство самарцев берут лучшие вещи и украшения на отдых

Больше половины (58%) самарцев берут в поездки самые дорогие вещи. Согласно результатам совместного исследования* ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, 33% отправляются в путешествие, чтобы “выгулять” свои самые красивые вещи, а 25% опрошенных выбирают лучшую одежду из гардероба, чтобы сделать красивые фотографии в отпуске.

При этом 37% респондентов из Самары признаются, что им неважно, как они выглядят на отдыхе, и предпочитают комфортную одежду в поездке. Треть жителей Самары (29%) одевается в путешествии, как обычно. А 33% считают отпуск важным событием и стараются выглядеть наиболее эффектно. 

Для этого 53% жительниц Самары берут в поездку ювелирные украшения. 28% опрошенных выбирают самые лучшие драгоценности. Среди мужчин, только 16% берут ювелирные украшения на отдых, отдавая предпочтение тем, которые не жалко потерять во время путешествия.

34% самарцев стараются обновить гардероб парой модных вещей перед путешествием. Обычно перед отъездом покупают одежду (30%), обувь (26%) и актуальные аксессуары (22%). Многие россияне также любят обновить свою коллекцию ювелирных украшений (14%), бижутерии (14%) и косметики (13%), чтобы освежить образ.

Каждый третий житель Самары (31%) путешествует с одним небольшим чемоданом, а 30% требуется чемодан побольше, чтобы поместились все любимые вещи. Каждый пятый опрошенный берет на отдых сразу несколько чемоданов, а каждый десятый житель Самары предпочитает путешествовать налегке и вообще не берет вещей в отпуск. 

58% жителей Самары оставляют дома вещи, которые боятся потерять и испортить. Чаще всего в отпуск не берут дорогостоящую технику (20%), слишком нарядную и дорогую одежду (по 13%), а также светлые вещи (11%), чтобы не испачкать в поездке. Нередко жители Самары теряют украшения во время поездки, с этим сталкивались 49% опрошенных.

*В опросе приняли участие более 1 200 человек из разных регионов России, включая Самару

Теги: Опрос

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