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Большинство самарцев ассоциируют подрастающее поколение с радостью

4 июля 2023 09:20
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Большинство самарцев ассоциируют подрастающее поколение с радостью

Радость и счастье — именно с этими словами самарцы чаще всего ассоциируют детей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

С детьми у самарцев чаще всего ассоциируется радость и счастье: этим поделились 16% и 11% соответственно. Чуть реже опрошенные вспоминали о том, что дети — это «цветы жизни» (10%), ответственность (8%), а также любовь и шум (7%). С такими понятиями, как будущее и семья, детей ассоциируют по 5% опрошенных, со смехом и заботой — по 4%. По 2% признались, что для них дети — это прежде все проблемы, школа и детский сад. Столько же в первую очередь думает о том, что дети — маленькие люди. Еще для 2% дети — это прежде всего их собственный ребенок. Добро, нежность, игрушки, продолжение жизни, улыбку и солнце назвали по 1%, столько же сказали, что дети — это хорошо и поделились желанием обзавестись потомством. Лишь у 5% опрошенных с этим словом нет никаких ассоциаций.

О том, что дети — это счастье, чаще говорили женщины (14% против 9%). Тех, кто сравнивает детей с цветами жизни, больше среди мужчин (12% против 7%).

Время проведения: 24—30 июня 2023 года

Теги: Опрос

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