Большинство россиян утверждают, что обладают чувством юмора

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98% россиян утверждают, что обладают чувством юмора, при этом 57% обижались на шутки в свой адрес. 94% шутят, общаясь с другими людьми, половина из них делают это часто. Респонденты отметили, что у большинства людей (76%), с которыми им приходится общаться, тоже есть чувство юмора. При этом, сравнивая себя с другими, 58% считают, что их чувство юмора находится на таком же уровне, 27% полагают, что их чувство юмора развито лучше, а 7% — хуже.

Данные опубликовало социологическое агентство «Вебер» - совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» в марте 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 200 респондентов старше 18 лет.

Опрошенные подчеркнули, что им важно, чтобы их супруг или супруга (83%), друзья (82%) и партнер в отношениях (73%) обладали чувством юмора. Реже респонденты говорили, чтобы чувством юмора были наделены их родственники (63%), коллеги (57%) и соседи (35%).

Большинство россиян - 75% - согласны с тем, что смех продлевает жизнь, столько же считают, что чувство юмора сохраняет отношения. По мнению людей, наличие чувства юмора делает общение проще, помогает лучше понимать друг друга и сглаживать конфликты. Некоторые также отметили, что с юмором легче жить и преодолевать трудности.

Чаще всего людям нравится юмористический контент, в том числе мемы и видео – его потребляют 96% опрошенных. Почти половина респондентов не приемлют «черный юмор», а 52% уверены, что нецензурная лексика не делает шутку смешнее. Больше половины россиян считают, что смеяться над чем угодно нельзя. Запретными темами для шуток абсолютное большинство считает трагедии близких людей, геноцид, эпидемии, катастрофы, теракты, войны и их жертвы, особенности здоровья других людей.

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