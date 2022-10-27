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Большинство россиян предпочитают красные вина

27 октября 2022 11:33
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Большинство россиян предпочитают красные вина

Большинство россиян предпочитают красные (74%) и полусладкие вина (66%). Причем покупатели готовы заплатить за хороший напиток 200–1000 рублей, а каждый пятый — более 1000 рублей. Это выяснили специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Опрос проводился в сентябре.

При этом почти все опрошенные отметили, что наибольшее значение придают качеству вина и его вкусу. Две трети российских потребителей сказали, что высоко оценивают качество российского вина.

Чуть больше половины респондентов (55%) уверены, что отечественный напиток остается на высоком уровне с точки зрения состава и становится лучше. Ухудшение качества отметили только 7%.

Подавляющее большинство (68%) готовы купить другие алкогольные напитки, если недовольны ассортиментом магазина или хотели бы сэкономить: 25% выбрали бы крепкий алкоголь, 22% отдали бы предпочтение пиву, 14% — сладкому ликеру или вермуту, 7% — слабоалкогольному коктейлю или напитку с наименованием «не является вином», пишут "Известия".

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