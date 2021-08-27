Я нашел ошибку
Главные новости:
Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек
Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит информационные памятки по подготовке к зиме на жилых домах Самары и Сызрани
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит информационные памятки по подготовке к зиме на жилых домах Самары и Сызрани
Большинство россиян не хотели бы ни работать с родней
Большинство россиян не хотели бы работать с родней
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
Мошенники проводят опросы о вакцинации COVID-19
Мошенники проводят опросы о вакцинации COVID-19
«Samara open 2021»: встречаемся 28 августа!
Баскетбольная «Samara open 2021»: встречаемся 28 августа!
«Единая Россия»: Первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели
«Единая Россия»: Первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели
В Самаре в День города 12 сентября откроют мурал с портретом Александра Невского
В Самаре в День города 12 сентября откроют мурал с портретом Александра Невского
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0.25
EUR 87.06
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
В СОУНБ начинает работу выставка «Орнаментика русской книги»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство россиян не хотели бы работать с родней

27 августа 2021 10:20
103
Большинство россиян не хотели бы ни работать с родней

Большинство россиян не хотели бы ни работать в подчинении, ни быть начальником у членов своей семьи, да и работать с родственниками в одной компании желающих мало. При этом к совместной работе с лучшими друзьями россияне относятся заметно лояльнее.

Работать в одной компании с лучшим другом или подругой хотели бы 56% россиян. «Почему бы и нет, я отлично знаю, что мой друг — отличный специалист», — объясняют респонденты. Решать рабочие задачи вместе со своей второй половиной готовы лишь 30%. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения. Желающие трудиться бок о бок с отцом и матерью встречаются еще реже — на это согласны 28% и 21% соответственно. «Мы представители разных поколений, и не всегда хорошо понимаем друг друга», — комментируют те, кто не согласен работать с родителями. При этом мужчины чаще женщин готовы покорять карьерные вершины вместе с лучшим другом и супругой, а женщины — со своей матерью.

Однако работать вместе с близкими и быть их подчиненным — это разные истории. Быть подчиненным у лучшего друга или подруги готов 41% опрошенных, у отца — 38%, у своей второй половины и у матери — по 27%. Мужчины чаще женщин согласны выполнять поручения друга, а женщины чаще мужчин не против быть в подчинении у матери.

Представив себя на руководящей должности, 46% россиян заявили о готовности взять в подчиненные своего лучшего друга или подругу. Ставить задачи отцу согласны 29%, своей второй половине — 27%. Давать поручения матери согласился бы только каждый четвертый. Мужчины чаще женщин согласны стать начальником у жены и друга, а женщины чаще мужчин — у своей мамы.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 4800 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 405
Время проведения: 20—24 августа 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее лучшего друга/подругу; состоящее в браке/отношениях; имеющее родителей
Размер выборки: по 1600 респондентов в каждой группе

Теги: работа родственники соцопрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы готовы получать на 10% меньше ради работы удаленно
12 августа 2021, 10:27
Самарцы готовы получать на 10% меньше ради работы удаленно
Каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую заработную плату. Экономика
648
На рынке труда самарцы себя недооценивают
12 августа 2021, 10:08
На рынке труда самарцы себя недооценивают
В целом по стране наибольшая разница медианных зарплат в резюме и в вакансиях отмечена в группе профессий “Производство, сырьё, сельское хозяйство”. Общество
490
11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности
09 августа 2021, 09:08
11% жителей Самарской области считают, что им отказывали в приёме на работу из-за внешности
50% работников региона согласны с тем, что красивым людям проще добиться более высокого заработка Общество
585
В центре внимания
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
27 августа 2021  10:05
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
81
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
26 августа 2021  10:26
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
472
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
481
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
2004
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
677
Весь список