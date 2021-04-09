Большинство россиян моложе 24 лет ничего не знает о Нюрнбергском процессе

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет. Опасения старшего поколения о том, что молодежь плохо знает историю Второй мировой войны и ее итоги, подтверждаются статистикой: 46% россиян до 24 лет ранее ничего не слышали о Нюрнбергском процессе, среди поколения старше 45 лет неосведомленных лишь 5%.



Среди россиян старше 18 лет каждый второй (51%) подробно знаком с историей Нюрнбергского процесса. Каждый четвертый (26%) слышал о нем. Неосведомленных граждан — 23%.



На вопрос, достаточно ли сейчас информации о судебном процессе над нацистами в 1945—1949 гг., лишь каждый пятый (20%) ответил утвердительно, почти вдвое большее количество россиян (38%) — отрицательно, 42% затруднились с оценкой.



Лишь 13% россиян, знакомых с историей Нюрнбергского процесса, уверены, что он сумел положить конец фашистской идеологии, каждый третий (33%) уверен в обратном. Каждый второй опрошенный (54%) затруднился с ответом.



Осведомленность мужчин о Нюрнбергском процесс выше, чем женщин, поэтому полярные оценки его итогов и мнения о достаточности или недостаточности информации о нем мужчины оставляли чаще. Среди поколения старше 45 лет 8 из 10 хорошо знают историю суда над нацистами, чаще всего говорят о нехватке информации о процессе (55%) и о том, что фашистские идеи не были искорены (46%). Самая неосведомленная же категория граждан — молодежь до 24 лет: 46% ранее ничего не слышали о Нюрнбергском процессе.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу «РИА Новости» для проекта «Нюрнберг. Начало мира» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 427

Время проведения: 18—30 марта 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Википедия