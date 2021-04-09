Большинство россиян моложе 24 лет ничего не знает о Нюрнбергском процессе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Развязка на М-5 в районе Тольятти работает без разрешения
Развязка на М-5 в районе Тольятти работает без разрешения
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Самарские двигатели вывели на орбиту пилотируемый корабль Союз МС-18
Самарские двигатели вывели на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-18»
В фестивале-конкурсе им. Савелия Орлова в Самаре примут участие студенты из Китая
В фестивале-конкурсе им. Савелия Орлова в Самаре примут участие студенты из Китая
Самарский онлайн фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» приглашает участников
Самарский онлайн фестиваль «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» приглашает участников
Проект ЕЭС-Гарант позволил Жигулевску сэкономить более 20 млн рублей
Проект «ЕЭС-Гарант» позволил Жигулевску сэкономить более 20 млн рублей
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.1
-0.67
EUR 91.62
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство россиян моложе 24 лет ничего не знает о Нюрнбергском процессе

9 апреля 2021 13:33
20
Большинство россиян моложе 24 лет ничего не знает о Нюрнбергском процессе

Владимир Путин подписал закон, согласно которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет. Опасения старшего поколения о том, что молодежь плохо знает историю Второй мировой войны и ее итоги, подтверждаются статистикой: 46% россиян до 24 лет ранее ничего не слышали о Нюрнбергском процессе, среди поколения старше 45 лет неосведомленных лишь 5%.


Среди россиян старше 18 лет каждый второй (51%) подробно знаком с историей Нюрнбергского процесса. Каждый четвертый (26%) слышал о нем. Неосведомленных граждан — 23%.

На вопрос, достаточно ли сейчас информации о судебном процессе над нацистами в 1945—1949 гг., лишь каждый пятый (20%) ответил утвердительно, почти вдвое большее количество россиян (38%) — отрицательно, 42% затруднились с оценкой.

Лишь 13% россиян, знакомых с историей Нюрнбергского процесса, уверены, что он сумел положить конец фашистской идеологии, каждый третий (33%) уверен в обратном. Каждый второй опрошенный (54%) затруднился с ответом.

Осведомленность мужчин о Нюрнбергском процесс выше, чем женщин, поэтому полярные оценки его итогов и мнения о достаточности или недостаточности информации о нем мужчины оставляли чаще. Среди поколения старше 45 лет 8 из 10 хорошо знают историю суда над нацистами, чаще всего говорят о нехватке информации о процессе (55%) и о том, что фашистские идеи не были искорены (46%). Самая неосведомленная же категория граждан — молодежь до 24 лет: 46% ранее ничего не слышали о Нюрнбергском процессе.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу «РИА Новости» для проекта «Нюрнберг. Начало мира» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 427
Время проведения: 18—30 марта 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Википедия

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Никита - призёр и победитель российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладатель премии Губернатора СО для одарённых детей и молодёжи.
8 апреля 2021  17:22
Воспитанник Космоквантума 16-летний Никита Волков изобрел космическую перчатку 
600
Участники интерактивного урока отправят свои работы на Всероссийскую онлайн-акцию «Мечты о космосе».
8 апреля 2021  15:45
«Волонтёры культуры» СО проводят квизы и мастер-классы по рисованию для школьников
413
Разговор шёл о науке и бизнесе, высоких технологиях и образовании, региональных властях и молодёжной политике.
8 апреля 2021  15:18
Александр Сергеев, Президент РАН, принял участие в онлайн-конференции НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»
630
Весь список
В центре внимания
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
28
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
9 апреля 2021  12:59
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Транспорт
75
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
72
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
Здравоохранение
137
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
548
Весь список