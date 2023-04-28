Большинство россиян готовы обучаться новым навыкам и специальностям

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Skillfactory в ходе исследования выяснили, что большинство россиян (75%) готовы обучаться новым навыкам и специальностям. Основные потребности — это повышение квалификации, общее развитие и смена работы. Россияне уверены, что хороший специалист должен постоянно повышать уровень своих знаний — так считает 61%. Также респонденты рассказали, с какими трудностями сталкивались во время учебы. Например, для некоторых препятствием становились семейные обстоятельства, переоценка своих сил, невозможность совмещать учебу с работой или просто лень.

Каждый четвертый (26%) признался, что несколько раз менял специальность или вуз обучения, 20% — только единожды, а 14% неоднократно бросали учебу. Респонденты назвали причины, из-за которых отказывались от учебы. 24% — из-за семейных обстоятельств, еще 24% поняли, что выбранная специальность им не подходит.