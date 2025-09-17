Больше всех поесть ночью любят в Самаре, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Челябинске

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Больше всех поесть ночью любят в Самаре, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Челябинске

17 сентября 2025 09:25
111
Больше всех поесть ночью любят в Самаре, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Челябинске

Сервис для заказа готовой еды «Чиббис» проанализировал более 56 тысяч заказов, выполненных пользователями с 23:00 ночи до 07:00 утра за последние три месяца в 200 городах России. В Топ-5 по количеству ночных заказов еды вошли Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск. На долю доставок на протяжении ночи и до раннего утра в этих городах приходится от 7% до 13% от общего числа за день. 

Абсолютным лидером ночных доставок стала Казань, где, как минимум, один из десяти заказов за сутки оформляется ближе к полуночи. В такое время жители и гости гастрономической столицы чаще всего предпочитают большие сеты запеченных и жареных роллов, осетинские пироги и прохладные ягодные морсы.

Вторым по популярности ночных заказов, на долю которых приходится порядка 9%, стал Ростов-на-Дону. При этом именно ростовчане активнее жителей всех остальных городов заказывают еду в период с трех до семи утра. Помимо пиццы «Пепперони» — бестселлера ночи, — практически в каждом втором заказе присутствуют десерты: лидирует чизкейк New York классический и шоколадный. 

Жители Самары и Уфы занимают третье место в рейтинге любителей заказать еду ночью. За восемь ночных часов здесь выполняется примерно по 7,5% от общего числа заказов еды. И если самарцы, как и ростовчане, чаще отдают предпочтение пицце, то уфимцы активнее других заказывают супы, в частности Том Ям, и салаты, особенно Поке с лососем. 

Пятерку лидеров замыкает Челябинск, в котором за последние три месяца на ночные заказы приходилось около 7%. В этом городе после 23:00 предпочтение отдают шаурме с курицей и комбо из шашлыка с картофелем по-деревенски. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
17 сентября 2025, 10:27
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотел бы посетить 30% опрошенных. Туризм
51
зумеры чаще всего тратят доход от подработок на одежду, косметику, фитнес и развлечения
16 сентября 2025, 11:33
Зумеры чаще всего тратят доход от подработок на одежду, косметику, фитнес и развлечения
Большинство опрошенных россиян с опытом подработки (46%) предпочитают трудиться равномерно в течение всего года, не привязываясь к сезонности. Общество
231
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
16 сентября 2025, 09:46
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
Работодатели стали терпимее к тем характеристикам кандидатов, которые не имеют прямого отношения к профессионализму. Общество
279
В центре внимания
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
122
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
320
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
395
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
639
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
460
Весь список