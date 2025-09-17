Больше всех поесть ночью любят в Самаре, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Челябинске

111

Сервис для заказа готовой еды «Чиббис» проанализировал более 56 тысяч заказов, выполненных пользователями с 23:00 ночи до 07:00 утра за последние три месяца в 200 городах России. В Топ-5 по количеству ночных заказов еды вошли Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск. На долю доставок на протяжении ночи и до раннего утра в этих городах приходится от 7% до 13% от общего числа за день.

Абсолютным лидером ночных доставок стала Казань, где, как минимум, один из десяти заказов за сутки оформляется ближе к полуночи. В такое время жители и гости гастрономической столицы чаще всего предпочитают большие сеты запеченных и жареных роллов, осетинские пироги и прохладные ягодные морсы.

Вторым по популярности ночных заказов, на долю которых приходится порядка 9%, стал Ростов-на-Дону. При этом именно ростовчане активнее жителей всех остальных городов заказывают еду в период с трех до семи утра. Помимо пиццы «Пепперони» — бестселлера ночи, — практически в каждом втором заказе присутствуют десерты: лидирует чизкейк New York классический и шоколадный.

Жители Самары и Уфы занимают третье место в рейтинге любителей заказать еду ночью. За восемь ночных часов здесь выполняется примерно по 7,5% от общего числа заказов еды. И если самарцы, как и ростовчане, чаще отдают предпочтение пицце, то уфимцы активнее других заказывают супы, в частности Том Ям, и салаты, особенно Поке с лососем.

Пятерку лидеров замыкает Челябинск, в котором за последние три месяца на ночные заказы приходилось около 7%. В этом городе после 23:00 предпочтение отдают шаурме с курицей и комбо из шашлыка с картофелем по-деревенски.