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Больше всего в новогоднюю ночь самарцев раздражают фейерверки и скучные телепередачи

22 декабря 2023 10:01
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Больше всего в новогоднюю ночь самарцев раздражают фейерверки и скучные телепередачи

Новый год — любимый праздник большинства горожан, однако нескончаемые салюты, однообразные программы по телевизору и нетрезвые люди могут нарушить их спокойствие. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Больше всего в новогоднюю ночь самарцев раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (20%). 10% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идет одно и то же. Еще столько же испытывает дискомфорт от большого количества нетрезвых людей. 7% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию. 6% страдают от недосыпа. Еще 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1 из 100 не понимает общей одержимости празднованием Нового года. Другие раздражающие факторы, которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

30% жителей города в новогоднюю ночь ничего не раздражает.
Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей.

Время проведения: 12—20 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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