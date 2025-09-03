196

Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, в Москве насчитывается 3,04 миллиона пенсионеров: почти 2,1 миллиона женщин и 967 тысяч мужчин. На втором месте — Московская область, там живут 1,97 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край, где пенсионеров 1,6 миллиона. Причем в этих регионах женщин превышает число мужчин примерно в два раза.

Четвертым стал Санкт-Петербург с полутора миллионами пенсионеров, а пятой — Свердловская область, где их 1,3 миллиона.

Меньше всего получателей пенсии живут в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком (13,7 тысячи) и Чукотском (14,8 тысячи) автономных округах.