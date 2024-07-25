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Больше всего на собеседованиях для самарцев критична прозрачность в вопросах оплаты труда

25 июля 2024 10:17
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Больше всего на собеседованиях для самарцев критична прозрачность в вопросах оплаты труда

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Не только соискатели проваливают интервью. Наиболее критична для потенциальных работников прозрачность в вопросах оплаты труда. Сигналом того, что в компанию не следует трудоустраиваться, для 15% самарцев является ситуация, когда рекрутер уходит от ответов о зарплате, предлагает заработок по «серой» схеме или ниже заявленного в вакансии. Для 14% соискателей неприемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI, фразы типа «доход без потолка».

13% опрошенных возмущает грубое и неуважительное отношение, высокомерие, жаргонизмы в речи и фамильярность представителя компании. 10% отталкивает ощущение неясности, недосказанности в разговоре, когда рекрутер не может или не хочет отвечать на прямой вопрос.

Для 10% критичны фразы о переработках и ненормированном графике. Еще 6% раздражают личные вопросы, которые по факту являются дискриминационными, например, о возрасте, семейном положении, наличии детей.

Каждого двадцатого соискателя на интервью насторожат обещания «золотых гор», еще 3% — отсутствие четкого описания обязанностей.

Горожане признались, что им режут ухо на собеседовании фразы «мы одна семья», «молодой, дружный коллектив», «в компании все хорошо, наша компания лучшая», шаблонный вопрос «Кем вы видите себя через N лет?»

Напрягают соискателей просьбы назвать свои положительные и отрицательные стороны, оценить свою стресcоустойчивость, а также негативные отзывы о бывших сотрудниках.
 

Время проведения: 3—19 июля 2024 года

Теги: Опрос

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