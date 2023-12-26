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Больше всего на Новый год самарцы любят встречи с близкими и украшение елки

26 декабря 2023 10:30
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Больше всего на Новый год самарцы любят встречи с близкими и украшение елки

Самой любимой новогодней традицией женщины назвали украшение елки, мужчины — застолье. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Больше всего на Новый год самарцы любят встречи с близкими и украшение елки (по 16%). 14% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 10% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 9% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 4% горожан. По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных. По 1% голосов набрали такие новогодние обычаи как поход в баню и путешествие. Еще 14% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу/в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи. Только у 3% нет любимых новогодних традиций.

Женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение елки, а мужчины — праздничное застолье. Женщины на Новый год любят загадывать желания. Мужчины чаще отсыпаются перед праздничной ночью.

Время проведения: 30 ноября — 25 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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