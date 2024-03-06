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Больше половины жительниц Самары совмещают быт с тяжелой работой

6 марта 2024 11:35
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Больше половины жительниц Самары совмещают быт с тяжелой работой

Около 62% горожанок сочетают домашние и семейные обязанности с работой, нередко тяжелой. Таковы результаты исследования, проведенного накануне 8 марта компанией «АльфаСтрахование».

93% опрошенных жительниц Самары работают с 9 утра до 18 часов вечера. Большинство из них – 75% тратят на дорогу в один конец в среднем 40 минут. 63% участницы исследования перед началом рабочего дня отводят детей в сад или школу.

У 59% горожанок нет возможности полноценно поспать в течение рабочей недели: они тратят на сон не более пяти часов ежедневно, а в выходные могут встать позднее. Треть из них любит понежиться в кровати до полудня, если есть такая возможность – в основном это женщины бездетные или имеющие детей старше 12 лет.

Почти 26% участниц исследования, помимо основной работы, имеют стабильную подработку. В основном она помогает решить насущные финансовые вопросы или ускорить выплату кредитов. Каждая десятая горожанка старается откладывать часть заработанных денег на «черный» день.

На домашние обязанности у 27% участниц исследования уходит в среднем от 20 минут до часа ежедневно. 30% вынуждены откладывать основные домашние дела до выходных, ограничиваясь только мытьем посуды и другими базовыми обязанностями. Каждая десятая женщина пользуется периодически сервисами уборки, чтобы отдохнуть в субботу и воскресенье. 6% позволяют себе заказывать готовую еду, так как не успевают заниматься приготовлением пищи.

Личные дела отнимают у жительниц Самары не так много времени: с друзьями они встречаются не чаще раза в месяц (36%), к косметологу ходят раз в 3-4 недели (20%), на маникюр также раз в 30 дней (19%). Многие предпочитают шоппинг онлайн (29%), чтобы не тратить время на походы по магазинам.

Только около трети женщин удовлетворены уровнем поддержки в семье и со стороны близких. 70% отметили, что хотели бы получать больше помощи – не разовой, а системной.

Участие в опросе приняли 1459 человек.

Теги: Опрос

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