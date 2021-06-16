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Больше половины самарцев будут делать ремонт самостоятельно

16 июня 2021 12:00
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Больше половины самарцев будут делать ремонт самостоятельно

66% жителей в Приволжском федеральном округе планирующих ремонт в ближайшие 3-4 месяца, будут клеить обои, вешать полки и циклевать полы самостоятельно или с помощью друзей — выяснили эксперты Авито Услуг. Но за самые сложные работы: строительство, сантехнику и электрику, горожане все же не решаются браться и делегируют эти работы профессионалам.

Очумелые ручки 

Авито Услуги опросили 10 000 россиян старше 18 лет и выяснили, что ⅔ из них планируют ремонт в ближайшее время. При этом 45% жителей ПФО делегируют ремонтные работы специалистам, большинство же уверены, что вполне справятся самостоятельно, призвав на помощь родственников и друзей. 

Чаще всего решаются на самостоятельный ремонт молодые люди в возрасте 18-24 лет  (59% опрошенных в группе) — стремление сэкономить, отсутствие ремонтного опыта и дух авантюризма становятся главными стимулами, чтобы попробовать сделать все самим. 

Также степень готовности к ремонту зависит от размера населенного пункта — жители мегаполисов и крупных городов чаще делегируют, а вот в городах с населением меньше 100 000 жителей большинство (58% жителей) предпочитают делать все сами. Лидируют, конечно, москвичи — 55% опрошенных доверяют создание уюта профессионалам, а вот рейтинг самостоятельных городов возглавляет Омск — 65% жителей города будут делать ремонт сами или вместе с близкими. 

Что отдают на аутсорс

Если уж россияне решились делегировать ремонт, то нанимают бригаду строителей, которые берут на себя все работы по благоустройству — так поступают 30% опрошенных из ПФО. Этот вариант чаще выбирают женщины, которым проще не вникать в подробности ремонта, а также жители столицы — 39% опрошенных москвичей, выбрали именно этот вариант. 

Второе место по популярности делят электрики и сантехники: их услугами пользуются 25% опрошенных из ПФО. Чаще, чем жители других регионов, специалистов по трубам и проводке привлекают москвичи и петербуржцы: риск затопить соседей и получить удар током в многоквартирных домах слишком высок. 

Большая часть ремонтов, даже капитальных, обходится без дизайн-проекта и привлечения специалистов — о проекте будущего интерьера заботятся только 8% (ПФО).
Кроме того, услугами дизайнера вдвое-втрое чаще пользуются люди в возрасте 18-34 лет, чем представители более старших поколений. Похожие тенденции наблюдаются и с привлечением архитекторов — их нанимают только в 3% случаях ремонтов в ПФО.

Теги: ремонт Ремонт квартиры

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