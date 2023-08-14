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Больше половины самарских молодоженов стали подавать заявление на заключение брака через Госуслуги

14 августа 2023 13:12
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больше половины самарских молодоженов стали подавать заявление на заключение брака через Госуслуги


Согласно социологическому исследованию Центра управления регионом Самарской области, 60% опрошенных подавали заявление на заключение брака через Госуслуги, 40% – лично в отделе ЗАГС. При этом 96% респондентов остались довольны процессом подачи заявления. Ответы респондентов, чей брак зарегистрирован в 2023 году, свидетельствуют о востребованности подачи заявлений в онлайн-формате (67 %).
Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди пользователей двух наиболее популярных в регионе социальных сетей – ВКонтакте и Одноклассники. В исследовании участвовали порядка 800 респондентов, заключавших брак на территории Самарской области в последние 5 лет.
Опрос показал, что 96% респондентов довольны, как прошла церемония бракосочетания. У 71% опрошенных церемония бракосочетания была торжественной, у 28% – неторжественной. 
Согласно исследованию, 98% респондентов в той или иной степени удовлетворены работой ведущего церемонии бракосочетания. Среди них 81% опрошенных отметили профессионализм ведущего, 71% – качество речи, 69% – внешний вид (одежда, макияж, прическа), 66% – содержание речи.
Также подавляющее большинство опрошенных довольны инфраструктурой отделов ЗАГС. 94% респондентов, как показывает опрос, в той или иной степени удовлетворены местоположением зданий, 90% - комфортностью условий в помещении, местах предоставления услуги (залах торжественной регистрации) в отделе ЗАГС, 89% - чистотой и благоустройством прилегающих территории, 84% респондентов нравится внешний вид здания отдела ЗАГС. 
У 20% опрошенных есть предложения по улучшению работы отдела ЗАГС, его здания или прилегающей территории, где проходила церемония бракосочетания, 80% опрошенных таких предложений не имеют или воздержались. ТОП-3 предложений: улучшить прилегающую территорию (уборка, реконструкция, благоустройство), отремонтировать или реконструировать здание отдела ЗАГС, увеличить количество парковочных мест и отремонтировать покрытие. 
Руководитель управления ЗАГС Самарской области Е.Л. Мельник: «Создание семьи – важный шаг для желающих зарегистрировать заключение брака. И мы уделяем особое внимание проведению государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, учитывая обратную связь от молодоженов, стараемся найти индивидуальный подход к каждой паре и создать комфортную среду для получения госуслуги. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова и правительства Самарской области проведены капитальные ремонты во всех отделах ЗАГС городского округа Тольятти, муниципального района Сергиевский; приобретено новое помещение в Южном городе для размещения отдела ЗАГС муниципального района Волжский; проведен текущий ремонт Дворца бракосочетания г.о. Самара и благоустройство прилегающей к нему территории. На стадии завершения ремонтные работы в помещении отдела ЗАГС Красноглинского района городского округа Самара. В ближайших планах - проведение ремонта помещения отдела ЗАГС в г.Сызрани».

Теги: Опрос

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