Больше половины россиян считают, что народное единство в России есть

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Накануне Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, ВЦИОМ подсчитал, что 56% россиян считают, что единство общества в стране существует.

«Это максимальный показатель за весь период измерений. Сегодня он приближен к значениям 2015 и 2017 годов, когда о народном единстве также сообщили более половины опрошенных (по 54%)», — утверждает ВЦИОМ.

В 2021 году лишь треть россиян ответили, что народное единство в России есть (31%).

В целом, по подсчетам социологов, за десять лет доля признающих сплоченность народа выросла почти в 2,5 раза (23% vs. 56%).

«В 2012 году доминирующей была противоположная позиция («народного единства скорее нет» — 56%), сегодня ее сторонниками являются 37% (−19 п.п. к данным 10-летней давности)», — сообщают авторы исследования, пишет Самарское Обозрение.