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Больше половины работодателей в России планируют в 2024 году повысить оклады сотрудникам

14 декабря 2023 09:09
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Больше половины работодателей в России планируют в 2024 году повысить оклады сотрудникам

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса, в том числе, участниками стали компании из Поволжья. У респондентов выяснили, как изменятся затраты на персонал и зарплаты сотрудников в 2024 году. Опрос проводился среди 529 российских компаний с 7 по 30 ноября 2023 года.

По данным исследования более половины опрошенных компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в новом году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). Работодатели из сфер машиностроения и оборудования (78%), добычи и переработки ископаемых (70%) и строительства (66%) в большей степени собираются повышать заработную плату. В то же время чуть больше половины ИТ-компаний (53%) планируют повысить оклады.

Кроме того, почти 3 из 4 компаний ожидают повышения затрат на персонал в 2024 году. Примечательно, что 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому. Подавляющее большинство представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (94%) ожидают увеличение затрат на персонал в 2024. Следом идут работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).

Основная часть компаний (62%) ожидает увеличения численности персонала, особенно представители малого (63%) и среднего бизнеса (64%)

84% компаний из сферы машиностроения ожидают увеличения штата сотрудников. Также планируют нанимать новый персонал компании из ИТ (69%), строительства (66%), финансов (64%) и услуг для бизнеса и населения (59%).

Теги: Опрос

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