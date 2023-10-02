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Больше 50% россиян сталкивались с обманом на маркетплейсах

2 октября 2023 11:17
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Больше 50% россиян сталкивались с обманом на маркетплейсах

Эксперты сервиса по управлению рекламой и аналитике на Wildberries Market Papa провели исследование и выяснили, как часто россияне сталкиваются с обманом при покупках на маркетплейсах. Как показали результаты, больше половины покупателей становились жертвой обмана. Среди недобросовестных способов опрошенные чаще всего отмечают фейковые отзывы (22%), несоответствие качества заявленному в карточке (21%), обман с ценой (16%). Еще 11% респондентов рассказали, что у них взламывали аккаунт на маркетплейсе. При этом четверть (24%) россиян никогда не становились жертвой обмана или недобросовестной торговли и не слышали о таких ситуациях, а 16% знают о таком риске только со слов знакомых.

Для того чтобы защитить себя от обмана, россияне стараются покупать товар только у проверенных продавцов (37%), проверяют отзывы о товаре и компании (31%), делают на маркетплейсах только мелкие покупки (25%). Также покупатели проявляют бдительность и при оплате покупок на маркетплейсах. Так, 16% оплачивают заказ только в приложении, 9% предпочитают постоплату при получении товара, столько же опрошенных рассказали, что у них есть специальная карта для покупок.  

«Алгоритмы маркетплейсов успешно выявляют мошенническую активность, фейковые скидки, накрученные отзывы и самовыкупы. Для защиты от фишинга и взлома аккаунтов используются внутренние мессенджеры, подменные номера. Все это делает покупки на маркетплейсах более безопасными для покупателей, но алгоритмы не могут защитить от человеческого фактора. Поэтому покупателям нужно проявлять бдительность, обращать внимание на рейтинг продавца, отзывы, не переходить на сторонние ресурсы и в мессенджеры», — делится рекомендациями Василий Бумагин, основатель сервиса Market Papa.

Многие покупатели  с удовольствием пользуются акциями продавцов. Они позволяют экономить, делать выгодные покупки. Однако доверяют покупатели не всем акционным предложениям. Наибольшее доверие у людей вызывают возможность получить кэшбек (28%), благотворительность с каждой продажи (21%), подарки после покупки (17%). Крупным скидкам в 90% и более доверяют только 11% пользователей, покупкам с участием в лотерее — 7%, тайным распродажам — 4%. При этом 39% опрошенных сказали, что не доверяют никаким акциям продавцов.

К использованию продавцами нечестных методов почти половина россиян (48%) относится негативно, и заметив обман, перестают покупать товары недобросовестного продавца. При этом многие люди при определенных условиях допускают возможность покупки, даже если они заметили обман: нет аналогичного товара (16%), продавец обеспечивает быструю доставку (15%), обман не касается качества (14%), цена ниже, чем у других продавцов (11%), методы обмана безобидны (10%). Только 8% россиян равнодушно относятся к нечестным методам продвижения, так как уверены, что их применяют все продавцы.

«Для того чтобы не потерять репутацию и доверие покупателей селлерам лучше отказаться от использования серых схем продвижения. На маркетплейсах есть внутренняя реклама и легальные способы продвижения, которые одинаково выгодны всем сторонам сделки. Продавец может продвинуть свой товар в рамках платформы, повысить прибыль, а покупатель получает релевантные рекомендации», — дополняет Василий Бумагин

Маркетплейсы стараются защищать и продавцов, и покупателей от мошенничества, недобросовестной конкуренции, нечестных методов продвижения товара. Тем не менее, покупателям стоит быть внимательными при совершении покупок, так как большинство случаев обмана связано человеческим фактором.  

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