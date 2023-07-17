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Болельщики "Крыльев Советов" провели юбилейный 15-ый турнир по рыбной ловле
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Болельщики "Крыльев Советов" провели юбилейный 15-ый турнир по рыбной ловле

17 июля 2023 19:57
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Впервые за 15 турниров была поймана рыба весом почти 10 килограмм!

В Красноярском районе Самарской области 8-9 июля 2023 года на пруду "№9" в поселке Большая Каменка состоялся традиционный рыболовный турнир.

36 любителей футбола и рыбной ловли состязались в искусстве ужения рыбы, где в изобилии водится лещ, сом, карп, щука, толстолобик и много других видов рыб.

Непростая жаркая погода с изменением атмосферного давления не позволила показать общих рекордных показателей, но впервые за 15 турниров была поймана рыба весом почти 10 килограмм!

Итоговое распределение призовых мест:

Общий улов (командный зачет)

1 место – Крайнов Анатолий, Побежимов Роман (19 кг 155 гр)

2 место – Цыганов Дмитрий, Павлычев Евгений (11 кг 420 гр)

3 место – Игошин Андрей, Игошин Иван (10 кг 215 гр)

Самый большой улов (личный зачет)

1 место – Крайнов Анатолий (19 кг 155 гр)

2 место – Павлов Евгений (9 кг 310 гр)

3 место – Цыганов Дмитрий (6 кг 775 гр)

Самая крупная рыба

1 место – Крайнов Анатолий – 9 кг 820 гр (толстолобик)

2 место – Игошин Андрей – 3 кг 860 гр (сом)

3 место – Анисимов Олег – 3 кг 240 гр (толстолобик)

Самый крупный карась

1 место – Цыганов Дмитрий — 837 гр

2 место – Иванов Иван — 545 гр

3 место – Миронов Андрей — 507 гр

4 место – Гаврилов Андрей — 496 гр

5 место – Лобанов Павел — 474 гр

6 место – Павлов Евгений — 407 гр

Триада (три рыбы разных пород в баллах)

1 место — Корзунин Алексей 2.700

2 место – Павлов Евгений 2.580

3 место – Павлычев Евгений 2.370

4 место – Прилепская Настя 1.940

5 место – Мещеряков Евгений 1.776

6 место – Игошин Андрей 1.568

Таинственная рыба (участники ловили рыбу, зная точный вес (855 грамм), но не зная вид самой рыбы):

Победитель — Авдеев Александр (Окунь весом 180 грамм)

Благодарим за поддержку спонсоров и партнеров турнира: Клуб болельщиков ПФК "Крылья Советов", торговый центр "ДубраваМебель.РФ", рыболовные прикормки "Боспа", Магазин для рыбалки "Без Сетей", Пивоваренный завод "Борское", "Радио-Самара-Максимум" (104,3 FM в Самаре), "Агентство Праздничного Настроения Андрея Миронова" и лично — руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Николаевича Герасимова, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:     пресс-служба ФК "КС"

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