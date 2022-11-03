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Более трети самарцев намерены подрабатывать на ноябрьских праздниках

3 ноября 2022 09:24
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Более трети самарцев намерены подрабатывать на ноябрьских праздниках

Опрос проводили среди 1830 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и  в Самарской области. Как показало исследование, 36% респондентов планируют подработать в День народного единства и в следующие за праздником выходные дни, 20% будут работать на основной работе, остальные ответившие собираются отдохнуть.

В период праздников большинство желающих дополнительно заработать планируют подрабатывать курьерами – 14%, таксистами – 10%, комплектовщиками товаров – 8%, работниками call-центра – 8%, продавцами – 7%, компьютерными мастерами – 5%, репетиторами по разным предметам/языкам – 5%, промоутерами – 3%, ведущими праздников – 3%, бухгалтерами – 3%, грузчиками – 3%, официантами – 2%. Другие респонденты собираются выполнять разовые работы в различных сферах.

Жители региона намерены подрабатывать на праздниках из-за небольшого размера основной зарплаты (25%), ради материальной подстраховки (23%), желания быстрее закрыть имеющиеся кредиты (21%), возможности накопить деньги (14%), рассчитаться с другими долгами (7%), однако для 10% опрошенных подработка – это хобби.

Согласно опросу, трудиться на основной работе в праздничные дни будут сотрудники, занятые в сфере финансов, транспорта, энергетики, образования, медицины, продаж, розничной торговли, промышленности, недвижимости, юриспруденции, услуг, а также рабочий персонал, пишет Зарплата.

Теги: Опрос

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