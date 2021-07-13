Более сотни сообщений на тему пожара в Тольятти зафиксировал ЦУР

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Всего за прошлую неделю с 5 по 11 июля 2021 года система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» зафиксировала более 2 тысяч сообщений от жителей региона.

ТОП-5 тем обращений:

• Дороги – 347

• Благоустройство – 302

• Социальное обслуживание и защита – 300

• ЖКХ - 274

• Коронавирус и здравоохранение – 238

Самым обсуждаемым событием в социальных сетях стал крупный лесной пожар в Тольятти. ЦУР Самарской области зафиксировал более сотни сообщений жителей в соцсетях, которые переживали за лес, предлагали свою помощь в тушении и поддержку спасателям.

В Тольятти добровольцы помогали доставлять продукты питания и воду для пожарных, предоставляли транспорт для нужд оперативного штаба. Важную помощь оказали предприятия и организации города, предоставив бойлеры для заправки пожарных машин, технику для создания защитных полос, питание и воду для пожарных расчётов.

13-летняя Диана, которая в выходные находилась в детском центре "Артек", услышав о крупном пожаре, написала в паблик администрации Тольятти.

«Я готова помочь в высадке новых деревьев для полного восстановления леса, как это было после 2010 года. Можно осенью организовать высадку деревьев, как это было 1 мая, тогда добровольцев было очень много!», - написала школьница.

Мэрия Тольятти поблагодарила Диану за активную гражданскую позицию и сообщила, что на данный момент нет необходимости задействовать гражданские лица в тушении пожара. Что касается высадки деревьев, то такие акции проводятся ежегодно и широко. Они анонсируются в СМИ и соцсетях.

Видео, как самолет Амфибия набирает воду и летит тушить лес, набрало более 250 тысяч просмотров в социальной сети ВКонтакте, тысячи лайков и комментариев.

«Пилоты молодцы, тяжёлый труд