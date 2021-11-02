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Более половины жителей региона приняли участие во Всероссийской переписи населения 2021

2 ноября 2021 14:22
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Переписчики будут продолжать обход населения до 14 ноября 2021 года.

Половина переписи уже позади – до ее окончания осталось чуть меньше двух недель. На основе ответов жителей России будет сформирована официальная статистическая информация, которая станет базой для разработки программ поддержки населения и прогнозирования на следующее десятилетие.

По состоянию на 1 ноября 2021 года переписано более половины жителей Самарской области – 55,7% от общей численности населения региона. Более четверти всех переписанных (26,5%) предпочли пройти опрос на портале «Госуслуги». Активно работают переписчики – ими опрошено 70% от общего числа переписанных. На долю стационарных участков пришлось 3,5% от общего числа переписанных.

Возможность самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» - главное нововведение Всероссийской переписи населения. Пройти опрос можно в любое удобное время, а с одной учетной записи – стандартной или подтвержденной - можно переписать не только себя, но и всех домочадцев. По завершению опроса респондент получает QR-код, который нужно показать переписчику.Перепись на портале «Госуслуги» будет проходить до 8 ноября 2021 года. Этот способ не только удобен, но и безопасен, поскольку позволяет минимизировать контакты. 

Переписчики будут продолжать обход населения до 14 ноября 2021 года. Переписчика можно узнать по экипировке с символикой Всероссийской переписи населения – жилет, шарф, сумка. По первому требованию респондента он должен предъявить удостоверение и паспорт – это позволит отличить настоящего переписчика от мошенников. Переписчики заносят данные в планшетный компьютер со слов респондента и не занимаются рекламой или распространением информации, не связанной с переписью.

Переписчики регулярно проходят ПЦР-тестирование и снабжены средствами индивидуальной защиты. Все они ознакомлены с рекомендациями Роспотребнадзора о работе в условиях коронавирусных ограничений. Опрос респондентов проводится на лестничной площадке, либо у входа в дом – переписной персонал не заходит внутрь помещений.

Росстат тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения РФ. Обезличенные данные с адресами лиц, больных коронавирусом, поступают в органы государственной статистики. На эти адреса переписчики не ходят, а только оставляют листовки с напоминанием о возможности пройти перепись онлайн.

В регионе действует 950 переписных участков и 40 стационарных переписных участков, размещенных в МФЦ. Респонденты, не желающие заводить учетную запись на портале «Госуслуги» или встречаться с переписчиком, могут переписаться там. По ссылке приведен полный список адресов переписных участков с указанием контактных телефонов и графика работы.

Задать вопросы о переписи можно по номеру 8-800-707-20-20  с 9.00 до 21.00 по московскому времени.  Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Также по вопросам переписи работает региональная горячая линия по номеру 8(846)263-89-92 (в рабочие дни  с 08.00 – 20.00, в выходные дни с 09.00 – 20.00).

 

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