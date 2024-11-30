Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо

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Более половины опрошенных россиян верит в новогоднее чудо. С соответствующими результатами опроса, проведенного сервисом для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», ознакомились «Известия» 29 ноября.

«59% россиян верят, что могут получить неожиданный подарок или стать победителем лотереи в канун Нового года. Из них больше трети (35%) считают себя абсолютными везунчиками», — сообщила пресс-служба сервиса.

При этом остальные 41% отрицают возможность новогоднего чуда, особенно материальных подарков. Кроме того, 23% респондентов уверены, что люди, получившие крупный денежный выигрыш, — несчастны, поскольку им приходится проходить испытание деньгами.

В большей мере участники анкетирования считают, что самые главные везения в жизни не связаны с деньгами, например рождение детей (20%), знакомство с любимым человеком (15%) или внезапное повышение по работе (13%).

Однако 68% россиян считают, что другим людям везет чаще, чем им. Так, 36% опрошенных рассказали, что имеют всего одного-двух друзей, которым постоянно сопутствует удача, а 25,1% знают трех и более везунчиков. При этом почти в половине случаев, в 49%, удача хоть раз помогала россиянам избегать неприятностей или без труда выходить из сложных жизненных ситуаций.

Чаще других в свою удачу верят специалисты из сферы финансов — 45,3%, транспорта и логистики — 11,8%, розничной торговли — 10,8%, информационных технологий — 8,5% и строительства — 6,6%. Среди прочего уточняется, что, по данным о выигрышах в национальных лотереях за последние два года, призовой фонд свыше 50 млн рублей чаще других забирали слесари и представители рабочих специальностей — семь выигрышей в 2023–2024 годах, а также сотрудники сферы транспорта и логистики — три выигрыша в 2023–2024 годах.

«Проанализировав данные респондентов по полу, возрасту, сфере и типу занятости, аналитики сервиса «Работа.ру» представили портрет «удачливого человека» — это мужчина в возрасте от 46 до 50 лет, проживающий в Москве (Санкт-Петербурге или Казани), занятый в сфере финансов и банковского дела или же в сфере розничной торговли», — говорится в итогах анкетирования.

Отмечается, что опрос проводился в середине ноября текущего года методом онлайн-анкетирования среди 1259 россиян, жителей 17 городов России с населением свыше 1 млн человек.