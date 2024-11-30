Я нашел ошибку
Главные новости:
Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре
Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре
Молодой тольяттинец хотел заработать, но отдал 1 млн рублей мошенникам
Молодой тольяттинец хотел заработать, но отдал 1 млн рублей мошенникам
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза
Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду
Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо
В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах
В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах
Данный спектакль выбран из репертуара театра как один из ярких образцов иллюстрирующих классическое русское искусство, сочетающие гениальную поэзию А.Пушкина и музыку П.Чайковского.
САТОБ: участники СВО и члены их семей посмотрели оперу П.Чайковского  «Пиковая дама»
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо

30 ноября 2024 10:45
118
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо

Более половины опрошенных россиян верит в новогоднее чудо. С соответствующими результатами опроса, проведенного сервисом для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», ознакомились «Известия» 29 ноября.

«59% россиян верят, что могут получить неожиданный подарок или стать победителем лотереи в канун Нового года. Из них больше трети (35%) считают себя абсолютными везунчиками», — сообщила пресс-служба сервиса.

При этом остальные 41% отрицают возможность новогоднего чуда, особенно материальных подарков. Кроме того, 23% респондентов уверены, что люди, получившие крупный денежный выигрыш, — несчастны, поскольку им приходится проходить испытание деньгами.

В большей мере участники анкетирования считают, что самые главные везения в жизни не связаны с деньгами, например рождение детей (20%), знакомство с любимым человеком (15%) или внезапное повышение по работе (13%).

Однако 68% россиян считают, что другим людям везет чаще, чем им. Так, 36% опрошенных рассказали, что имеют всего одного-двух друзей, которым постоянно сопутствует удача, а 25,1% знают трех и более везунчиков. При этом почти в половине случаев, в 49%, удача хоть раз помогала россиянам избегать неприятностей или без труда выходить из сложных жизненных ситуаций.

Чаще других в свою удачу верят специалисты из сферы финансов — 45,3%, транспорта и логистики — 11,8%, розничной торговли — 10,8%, информационных технологий — 8,5% и строительства — 6,6%. Среди прочего уточняется, что, по данным о выигрышах в национальных лотереях за последние два года, призовой фонд свыше 50 млн рублей чаще других забирали слесари и представители рабочих специальностей — семь выигрышей в 2023–2024 годах, а также сотрудники сферы транспорта и логистики — три выигрыша в 2023–2024 годах.

«Проанализировав данные респондентов по полу, возрасту, сфере и типу занятости, аналитики сервиса «Работа.ру» представили портрет «удачливого человека» — это мужчина в возрасте от 46 до 50 лет, проживающий в Москве (Санкт-Петербурге или Казани), занятый в сфере финансов и банковского дела или же в сфере розничной торговли», — говорится в итогах анкетирования.

Отмечается, что опрос проводился в середине ноября текущего года методом онлайн-анкетирования среди 1259 россиян, жителей 17 городов России с населением свыше 1 млн человек.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза
30 ноября 2024, 11:20
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза
Лидеры роста продаж — экранизированные романы. Общество
69
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»
29 ноября 2024, 15:27
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»
Отношение россиян к желанию отложить дела и фразе «давай после новогодних» разделилось. Общество
427
49% самарцев мечтают о 4-дневке
29 ноября 2024, 11:01
49% самарцев мечтают о 4-дневке
Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. Общество
326
В центре внимания
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
30 ноября 2024  12:06
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
0
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
1299
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
426
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
418
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
555
Весь список