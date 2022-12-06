Более половины россиян практикуют ночные перекусы

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Больше половины опрошенных россиян практикуют ночные походы к холодильнику. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса правильного питания Level Kitchen, которые поступили в редакцию «Известий» во вторник, 6 декабря.

Как показало исследование, 60% опрошенных часто или редко, устраивают себе ночной прием пищи, при этом более 75% из них выбирают далеко не самую легкую пищу. В регулярных ночных перекусах признались четверть респондентов. Раз в неделю или в месяц устраивают ночные походы к холодильнику 14% участников опроса. Только 39% строго воздерживаются от приемов пищи ночью.

При этом выяснилось, что лидером среди «ночных» продуктов оказалось сладкое и мучное — их выбирают больше трети респондентов.

Один из пяти предпочитает утолить голод полноценным горячим блюдом, в которое включены мясо или рыба с гарниром. В топ-3 также вошел фастфуд, за который проголосовали 19% респондентов. Следующими по популярности идут овощи и фрукты, затем — молочная продукция, и в 3% случаев — орехи с сухофруктами.

Опрошенные также рассказали о причинах ночных перекусов. Так, почти половина респондентов объясняют ночные срывы стрессом или связывают с режимом работы. Пятая часть заедают бессонницу, а 13% называют это привычкой. Есть и те, кто ест после вечерней тренировки — это 9% респондентов. А у 8% свободное время на еду остается только ночью.

Опрос проводился на сайте компании в период с 21 по 30 ноября текущего года. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек.

Как отметила врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова, лучше ограничиться ужином за несколько часов до сна — так желудочно-кишечный тракт не будет ночью трудиться над перевариванием еды.

«Однако если ночной перекус носит чисто символический характер и это не огромное количество мучного, острого или жирного, то существенного вреда организму не будет. Если нет возможности избежать ночного перекуса — съешьте банан или нежирный йогурт. Подойдут также термически обработанные овощи (исключая картофель), легкий овощной салат, легкие хлебцы (ржаные, гречневые, рисовые), легкие злаковые батончики (избегайте слишком сладкого вкуса, так как он провоцирует на обильный перекус)», — рекомендовала эксперт.

Она также подчеркнула, что в ночные часы следует исключить любые мясные блюда, колбасные изделия, полуфабрикаты, мучные и сладкие кондитерские изделия, особенно содержащие кондитерские жиры, а также цитрусовые.

«Но всё же лучше стремиться к тому, чтобы в течение дня было 3–4 полноценных приема пищи в одно и то же время. Тогда ночные перекусы, вызванные голодом, уйдут сами собой», — резюмировала Мещерякова.

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